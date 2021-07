Green pass: in centinaia in piazza a Napoli per dire ‘no’ (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alcune centinaia di persone hanno aderito a Napoli alla manifestazione promossa sui social contro il Green pass. I manifestanti scandiscono slogan “No Green pass” contro la misura che entrerà in vigore dal 6 agosto oltre a cori inneggianti alla libertà. Non ci sono striscioni o cartelli. La polizia, presente sul posto con un paio di blindati, vigila sulla manifestazione che si sta svolgendo in modo del tutto pacifico. Tra i manifestanti molti quelli che non indossano la mascherina, ma c’è anche chi la porta. Il sit in, che si svolge ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Alcunedi persone hanno aderito aalla manifestazione promossa sui social contro il. I manifestanti scandiscono slogan “No” contro la misura che entrerà in vigore dal 6 agosto oltre a cori inneggianti alla libertà. Non ci sono striscioni o cartelli. La polizia, presente sul posto con un paio di blindati, vigila sulla manifestazione che si sta svolgendo in modo del tutto pacifico. Tra i manifestanti molti quelli che non indossano la mascherina, ma c’è anche chi la porta. Il sit in, che si svolge ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - Lorenzo67497397 : RT @Lorenzo62752880: I bugiardi che dicono 'o pass o chiusure' come spiegano che in Texas, Florida, Arizona, Tennesse, Georgia, Idaho... è… - MeridionaleASud : RT @Adnkronos: #Greenpass, proteste a Roma, Milano e Torino. -