ERC, Rally di Roma: tutti ad inseguire Crugnola e Basso (Di sabato 24 luglio 2021) I Rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. La prima giornata del Rally Roma Capitale parla Italiano grazie alle belle prestazioni di Andrea Crugnola e Giandomenico Basso autori di una giornata in modalità tutta attacco che ha mandato KO gli euro-inseguitori. Il menù del day1 prevedeva appena 66 chilometri cronometrati suddivisi in sette crono, un chilometraggio dunque molto Basso rispetto ai precedenti round L'articolo proviene da RS E OLTRE. Leggi su rallyeslalom (Di sabato 24 luglio 2021) Ia 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. La prima giornata delCapitale parla Italiano grazie alle belle prestazioni di Andreae Giandomenicoautori di una giornata in modalità tutta attacco che ha mandato KO gli euro-inseguitori. Il menù del day1 prevedeva appena 66 chilometri cronometrati suddivisi in sette crono, un chilometraggio dunque moltorispetto ai precedenti round L'articolo proviene da RS E OLTRE.

Advertising

FIAERC : Saturday on ERC Rally di Roma Capitale - automobilsport : Retirements in ERC Rally di Roma Capitale after Leg 1 - - motorionline : #WRC | Dopo le prime sei prove speciali del #RallyRomaCapitale 2021 la leadership vede la conferma di Crugnola ed O… - forix : ERC, Italy, cstage 6: Andrea Crugnola (Hyundai Rally Team Italia, Hyundai i20 R5), 40'32.7 - rally_timing : Rally Roma Capitale, Crugnola e Ometto non mollano e chiudono in testa la tappa #ERC #CIR #RallyRomaCapitale… -

Ultime Notizie dalla rete : ERC Rally GR Yaris Rally Cup, parte da Roma il nuovo campionato monomarca Da oggi 23 luglio e sino a domenica 25 luglio, questa serie debutterà sulle strade del Rally di Roma Capitale, valido quale terza prova del Campionato Europeo Rally (ERC) e quinto atto del Campionato ...

ERC | Rally Roma Capitale 2021, Gryazin svetta nella Qualifying Stage. Sul podio anche Crugnola ...02 km Nikolay Gryazin , reduce dalla vittoria al precedente appuntamento dell'ERC, il Rally Liepja . "Sono rimasto sorpreso dal mio tempo perché nei test non ero andato bene - ha commentato il russo -...

ERC, Rally di Roma: tutti ad inseguire Crugnola e Basso » RS E OLTRE RS E OLTRE CIR, Rally Roma, PS4-6: Crugnola allunga su Basso Andrea Crugnola chiude in testa alla classifica la prima giornata di gara al Rally Roma Capitale. Giandomenico Basso è l'unico che riesce a tenere il passo del varesino e a contendergli la vittoria. D ...

Rally Roma – prima tappa: Crugnola davanti a Basso 98 sono gli iscritti al Rally di Roma 2021, di cui ben 50 RC2, 3 RC3, 33 RC4, 6 RC5, 5 RGT e 1 NAT2 (Suzuki Swift 1.0 turbo). Il rally è valido per l'ERC (tutte le categorie), il CIR e l'A.R.C.. SABAT ...

Da oggi 23 luglio e sino a domenica 25 luglio, questa serie debutterà sulle strade deldi Roma Capitale, valido quale terza prova del Campionato Europeo) e quinto atto del Campionato ......02 km Nikolay Gryazin , reduce dalla vittoria al precedente appuntamento dell', ilLiepja . "Sono rimasto sorpreso dal mio tempo perché nei test non ero andato bene - ha commentato il russo -...Andrea Crugnola chiude in testa alla classifica la prima giornata di gara al Rally Roma Capitale. Giandomenico Basso è l'unico che riesce a tenere il passo del varesino e a contendergli la vittoria. D ...98 sono gli iscritti al Rally di Roma 2021, di cui ben 50 RC2, 3 RC3, 33 RC4, 6 RC5, 5 RGT e 1 NAT2 (Suzuki Swift 1.0 turbo). Il rally è valido per l'ERC (tutte le categorie), il CIR e l'A.R.C.. SABAT ...