Ennio Salomone | “Io non ti ho detto niente” è il nuovo singolo

(Di sabato 24 luglio 2021) ROMA – E’ in radio e nei digital store dal 16 luglio “Io non ti ho”, ilbrano di, pubblicato da Maqueta Records. La canzone è un genuino ritorno alle origini, se non musicali, quantomeno emotive del cantautore. “Io non ti ho” veste i panni di una canzone rock dal gusto retrò, in cui però trovano spazio sintetizzatori aggressivi, chitarre fendenti e una voce che esprime una rabbia autentica ed esplosiva. “Dentro c’è la Sicilia – racconta lo stesso cantautore – la terra abbandonata dalla protagonista, vi sono i luoghi reali, gli ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ennio Salomone

S&H Magazine

, che resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società, Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il dott *Nicola Valietti *nuovo ...... Alfonso Navarra per i Disarmisti Esigenti, Antonia Sani per WILPF Italia,Cabiddu per ... citiamo Luca Gamberale e in particolare Mario, segretario internazionale della rete WEEC (World ...ROMA - E' in radio e nei digital store dal 16 luglio “Io non ti ho detto niente”, il nuovo brano di Ennio Salomone, pubblicato da Maqueta Records. La ...SANTO DOMINGO – Un romanzo in stile “Indiana Jones”, con tracce nascoste che potrebbero portare i lettori più attenti a trovare la soluzione dell’enigma raccontato nel libro ed a vincere un premio­: l ...