Elisabetta Canalis, il problema che l’ha messa alle strette: “Il sesso…” (Di sabato 24 luglio 2021) Un’apertura totale ai giornalisti da parte di Elisabetta Canalis verso un problema nell’intimità con l’attuale marito. Quello che dice ha del particolare. Elisabetta Canalis e George Clooney in posa per una fotografia (GettyImages)Nessuno si aspettava le parole della showgirl, che parla tranquillamente della sua vita privata in un’intervista. Elisabetta Canalis si lascia andare a una dichiarazione inerente ad un problema di sesso, che ha fatto breccia nell’opinione pubblica come un uragano. Quello che le sta avvenendo non le era mai ... Leggi su kronic (Di sabato 24 luglio 2021) Un’apertura totale ai giornalisti da parte diverso unnell’intimità con l’attuale marito. Quello che dice ha del particolare.e George Clooney in posa per una fotografia (GettyImages)Nessuno si aspettava le parole della showgirl, che parla tranquillamente della sua vita privata in un’intervista.si lascia andare a una dichiarazione inerente ad undi sesso, che ha fatto breccia nell’opinione pubblica come un uragano. Quello che le sta avvenendo non le era mai ...

Xenefosterrrr : @clarkeismo Elisabetta Canalis in vasca/doccia - lucanioantonio2 : Elisabetta Canalis, l'annuncio (con FOTO hot) scatena i fan - mmichelaf : Il mio secondo concittadino più famoso dopo Elisabetta Canalis - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Elisabetta Canalis: nuova padrona di casa di 'Vite da Copertina' - Scisciano : Estate 2021, i Vip restano in Italia: da Alessia Marcuzzi che va in Sicilia, a Elisabetta Canalis e Michelle Hunzik… -