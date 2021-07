Dispositivo contro l'obesità made in Calimera sbarca in borsa: sarà quotata a New York (Di sabato 24 luglio 2021) LECCE - La start - up pugliese 'Gelesis', che sviluppa biotecnologie per le malattie legate all'apparato gastrointestinale, con sede a Calimera (Lecce) e a Boston, sarà quotata in borsa a New York. Ne ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 24 luglio 2021) LECCE - La start - up pugliese 'Gelesis', che sviluppa biotecnologie per le malattie legate all'apparato gastrointestinale, con sede a(Lecce) e a Boston,ina New. Ne ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Dispositivo contro l'obesità made in Calimera sbarca in borsa: sarà quotata a New York - qwertoyo : @diabolicus23 @spawn5m @mrk4m1 @MinisteroSalute istruzioni per l’exploit: - alice: prima dose - passano >15 gg - no… - federicodiafer1 : @matteosalvinimi Dispositivo dell'art. 52 Codice Penale Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato c… - nonsonoioseitu : non vinceremo mai la guerra contro il Covid, perché per le persone la mascherina non è un dispositivo medico, ma una imposizione politica. - Simone_S82 : Mi hanno installato l'ultimo aggiornamento dell'antivirus #Pfizer. Changelog: maggiore protezione contro i virus Sa… -