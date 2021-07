“Trovata in un lago di sangue”. Uccide la moglie a coltellate. La scoperta sul marito durante i soccorsi (Di venerdì 23 luglio 2021) Ha ucciso la moglie con un coltello, poi ha tentato di togliersi la vita. È successo nella tarda serata di ieri a Taranto in località Salinella. L’uomo, Cosimo Marseglia di 75 anni, è stato trasportato presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto ed è vigile e cosciente. Niente da fare per la moglie, la 71enne Maria Greco, Trovata in un lago di sangue. Ancora pochi i dettagli sulla vicenda. Sono in corso le indagini da parte degli inquirenti per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo. Secondo quanti di apprende l’uomo, pensionato ex Ilva di Taranto, avrebbe inferto diversi fendenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Ha ucciso lacon un coltello, poi ha tentato di togliersi la vita. È successo nella tarda serata di ieri a Taranto in località Salinella. L’uomo, Cosimo Marseglia di 75 anni, è stato trasportato presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto ed è vigile e cosciente. Niente da fare per la, la 71enne Maria Greco,in undi. Ancora pochi i dettagli sulla vicenda. Sono in corso le indagini da parte degli inquirenti per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo. Secondo quanti di apprende l’uomo, pensionato ex Ilva di Taranto, avrebbe inferto diversi fendenti ...

