Torino | Ansaldi | “Umili e determinati” La video-intervista

(Di venerdì 23 luglio 2021) Cristian, esterno sinistro argentino, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale delper fare il punto della situazione in casa granata in vista della prossima stagione. Di seguito il link per assistere all’: “” https://t.co/3rwjXmiqhf#SFT pic.twitter.com/5rkcKEOYUm —Football Club (@FC 1906) July 23, 2021 Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Tirare una riga e ripartire, lavorando sodo e a testa bassa: per Cristianla parola chiave del nuovodeve essere 'fame'. "Dobbiamo ricostruire dopo gli ultimi due anni negativi - ammette il terzino argentino - e serviranno due caratteristiche principali: ...Così il difensore delCristian, che ha incontrato oggi i giornalisti a Santa Cristina in Val Gardena, sede del ritiro dei granata. "Il nuovo allenatore è molto preparato e ha le sue ...DETTAMI - In campo si è iniziata a vedere la filosofia di Juric. Quando uno dei due esterni andava al cross, l'allenatore ha chiesto ai giocatori espressamente: " Voglio vedere sempre 4-5 giocatori in ...(ANSA) – SANTA CRISTINA VALGARDENA (BOLZANO), 23 LUG – Tirare una riga e ripartire, lavorando sodo e a testa bassa: per Cristian Ansaldi la parola chiave del nuovo Torino deve essere ‘fame’. “Dobbiamo ...