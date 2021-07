Sfida Monza - Juve | torna Trofeo Berlusconi

Advertising

psb_original : Torna il Trofeo Berlusconi, il 31 luglio il Monza sfida la Juventus #SerieB - bmwgs650dakar : @PieroLadisa Schumacher Montecarlo sul bagnato quando a causa di un piccolo errore dovette inserire la retromarcia… - AntonioFiori15 : Tra 10 giorni si rigioca il torneo Luigi Berlusconi...il Monza di Silvio sfida il suo ex Milan....ah no,scusate...… - AutoMotoCorse : - Domenico1oo777 : RT @mirkonicolino: Amichevoli estive #Juventus: la sfida del 31 luglio con il #Monza sarà valida per il Trofeo Berlusconi; sembra saltata l… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfida Monza

Laprogrammata sabato 31 luglio alle ore 21 all'U - Power Stadium disarà trasmessa in chiaro su Italia Uno. L'accesso allo stadio sarebbe stato consentito solo a mille tifosi. I due club ...Al momento dell'interruzione, con nove GP in archivio, la lotta per il titolo appariva una... In Irlanda del Nord trionfò però il britannico, incoronato campione prima di approdare a. Nell'...Arriva l'ufficialità in merito all'amichevole di lusso del Monza, che sfiderà la Juventus per il Trofeo Berlusconi. Arriva l'annuncio ...Dopo sei anni torna il trofeo Luigi Berlusconi che vedrà sfidarsi, per l'edizione numero 25, Monza e Juventus. Lo annuncia il club del patron Silvio Berlusconi su Twitter. (ANSA) ...