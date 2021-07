Salvini irritato corre a vaccinarsi. Draghi: "Basta propaganda no vax" (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma. Continua a non capire. Mario Draghi gli ha dato dell’irresponsabile, gli ha detto che “chi fa appelli a non vaccinarsi fa appelli a morire”. E lui? Posta sui suoi social un qr code per far intendere che si è vaccinato (lo ha fatto). Lo posta di sbieco. Fa l’ambiguo. Anziché dire “Ma scherzate? Io non sono un no vax. Basta! Vaccinatevi tutti. Adesso voltiamo pagina. Parliamo di Pnrr” scrive: “A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli”. Su una cosa ha però ragione Matteo Salvini. Draghi non ce l’aveva con lui ma con le parole che ripete. Quella che per il leader della Lega non è altro ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma. Continua a non capire. Mariogli ha dato dell’irresponsabile, gli ha detto che “chi fa appelli a nonfa appelli a morire”. E lui? Posta sui suoi social un qr code per far intendere che si è vaccinato (lo ha fatto). Lo posta di sbieco. Fa l’ambiguo. Anziché dire “Ma scherzate? Io non sono un no vax.! Vaccinatevi tutti. Adesso voltiamo pagina. Parliamo di Pnrr” scrive: “A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli”. Su una cosa ha però ragione Matteonon ce l’aveva con lui ma con le parole che ripete. Quella che per il leader della Lega non è altro ...

Advertising

MKISKOV : RT @ilfoglio_it: Sorpreso, infastidito. Il leader della Lega dopo lo schiaffo del premier si vaccina e si sfoga: 'Non me lo merito. Non lo… - carusocarmelo : RT @ilfoglio_it: Sorpreso, infastidito. Il leader della Lega dopo lo schiaffo del premier si vaccina e si sfoga: 'Non me lo merito. Non lo… - ilfoglio_it : Sorpreso, infastidito. Il leader della Lega dopo lo schiaffo del premier si vaccina e si sfoga: 'Non me lo merito.… -