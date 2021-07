Riforma giustizia | Dadone M5S | «Valutare con Conte l' ipotesi dimissioni dal governo»

(Di venerdì 23 luglio 2021) Fabiana, ministro alle Politiche Giovanili in quota M5S, mette sul tavolo l'delledei ministri pentastellati dalDraghi. Il nodo da sciogliere riguarda le...

Si infiamma lo scontro sulladelladel ministro Cartabia. Durante la conferenza stampa che ha fatto seguito al Consiglio dei ministri del 22 luglio, Mario Draghi ha annunciato che è stato dato l'ok all'unanimità ...L'ipotesi di dimissioni dei ministri M5s dal governo Draghi, se non ci saranno "miglioramenti" alladella, "è una cosa da valutare insieme a Giuseppe Conte". Così il ministro alle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, ad Agorà Estate. "Se è a rischio l'appoggio dei Cinque Stella al ...TERAMO – Nel fine settimana saranno diversi i gazebo di Fratelli d’Italia che aggiunge i quesiti referendari sulla Giustizia alla raccolta firme per sostenere il presidenzialismo e le altre tre propos ...La ministra della Giustizia: nonostate le proposte siano già state approvate dal Governo io non smetto di ascoltare, di seguire, di vagliare attentamente tutte le ragioni che sono state esposte e cerc ...