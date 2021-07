Paysafe usa Elliptic per supportare la conformità dei pagamenti in criptovaluta

Leggi su coinlist.me

(Di venerdì 23 luglio 2021) La piattaforma disfrutterà la soluzioneLens per gestire il rischio relativo all’esposizione indiretta al mercato delle criptovalute La piattaforma dilondinese,, ha scelto il fornitore di analisi blockchainper migliorare i suoi controlli sulle criptovalute e gestire il rischio relativo all’esposizione indiretta alle criptovalute, lo riporta un comunicato stampa pubblicato ieri. Giacomo Austin, vicepresidente della Compliance Strategy and Advisory di, ha spiegato: “punta in alto quando si tratta di ...