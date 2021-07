Monitoraggio Iss | Brusaferro | «I giovani dai 10 ai 29 anni alimentano diffusione contagi»

(Di venerdì 23 luglio 2021) È un balzo importante quello registrato sull’indice Rt nazionale dai dati contenuti nelsettimanale dell’Istituto superiore di sanità con il ministero della Salute. Il report attesta indice diosità nazionale sopra soglia 1, portandolo dallo 0,91 della scorsa settimana all’1,55. «L’incidenza mostra come in quasi tutte le regioni ci sia una crescita» ha detto in conferenza stampa il presidente dell’Iss Silvio, «la crescita riguarda soprattutto fasce d’età 10-19 e 20-29, quindi la popolazione giovane che alimenta i nuovi casi dell’epidemia». Secondo ilquasi ...

Questo quanto emerge dal settimanale - ministero della Salute all'esame della cabina di regia. I dati delle ospedalizzazioni si riferiscono al 20 luglio scorso mentre l'incidenza è ... CAGLIARI. "L'incidenza del virus mostra come in quasi tutte le regioni vi sia una marcata crescita: trainano i giovani tra 10-19 e 20-29 anni, quindi è la popolazione piu giovane che alimenta i nuovi ... Come da previsione, non sono certo incoraggianti i dati relativi al monitoraggio settimanale (12-18 luglio), raccolti dall'Iss all'andamento epidemiologico nel Paese.