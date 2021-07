Kill Bill, Quentin Tarantino sul figlio di un anno: "Sarà pronto a vedere il film a 5 anni" (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo appena un anno dalla nascita di suo figlio Leo, Quentin Tarantino già pensa che tra pochissimo tempo il suo bambino potrà apprezzare Kill Bill. Quentin Tarantino ha detto che ha intenzione di far vedere Kill Bill a suo figlio Leo, che ha appena un anno, quando avrà compiuto almeno 5 anni, convinto che possa essere di suo gusto. Nel 2017, il regista si è fidanzato con la cantante Daniella Pick e lo scorso anno, dopo essersi sposati nel ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo appena undalla nascita di suoLeo,già pensa che tra pochissimo tempo il suo bambino potrà apprezzareha detto che ha intenzione di fara suoLeo, che ha appena un, quando avrà compiuto almeno 5, convinto che possa essere di suo gusto. Nel 2017, il regista si è fidanzato con la cantante Daniella Pick e lo scorso, dopo essersi sposati nel ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Kill Bill, Quentin Tarantino sul figlio di un anno: 'Sarà pronto a vedere il film a 5 anni'… - chxrleschaplin_ : Ha la palette di kill bill - DBoltri : @FaNaTiKo10 Il Padrino, è inteso come il primo della serie. Kill Bill è un film diviso in due. Studia, capra…???????????????????????????????????? - DBoltri : @FaNaTiKo10 Pulp Fiction Il Buono Il Brutto Il Cattivo Inglorious Bastard Kill Bill 1&2 Django Unchained Le Ali De… - marinmpersonale : @TaRulleGulle Praticamente il vaccino come la mossa delle 5 dita in Kill Bill -