Incidente sul lungomare | perde controllo dell' auto e finisce contro macchine parcheggiate | morto 32enne

Advertising

Corriere : Il minibus precipita sul lido balneare a Capri: muore l’autista. «Muoveva la testa in modo strano» - fattoquotidiano : Forse la causa dell’incidente è stata un malore accusato dall’autista 33enne, che ha perso la vita nell’impatto [di… - anteprima24 : ** Incidente Capri, ipotesi #Accertamenti irripetibili sul posto: inchiesta su cause, malore autista o guasto **… - NewSicilia : +++L'uomo avrebbe fatto un volo di diversi metri+++ #Newsicilia - siculiano80 : RT @universumvici: Incidente sul lavoro: elettricista di Velletri muore dopo settimane di agonia -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul

RomaToday

NAPOLI - Bandiera della città di Capri a mezz'astaMunicipio in segno di lutto per la tragica scomparsa del giovane autista Emanuele Melillo , la persona deceduta a causa dell 'del bus precipitato a Marina Grande . Il sindaco Marino ...Sarà stato davvero un? Informazioni e prenotazioni 329 5758765/392 5245864 - roompicapo@... Lo scrittore dialogherà con Raffaele Marcianosuo libro 'La comunione dell'aria'. Il sentiero: ...L'area della tragedia, a Marina Grande, rimane sotto sequestro. Tra le ipotesi sulle cause, oltre al malore che potrebbe avere colpito il conducente, c'è quella del guasto meccanico ...Ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Ragusa. L'episodio si è verificato stamani a Scicli. Un operaio edile è precipitato da un'impalcatura di un cantiere. L'uomo, che stava lavorando a circa ...