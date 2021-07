Green pass, Fedriga: “Chi controlla? Barista non è bodyguard” (Di venerdì 23 luglio 2021) Sul Green pass obbligatorio dal prossimo 6 agosto, “alcuni passaggi rendono difficile l’applicazione delle norme scelte. Chi controlla? E come viene fatto applicare? Non possiamo dare al Barista e al ristoratore l’onere di fare il bodyguard, su questo lo Stato ci deve essere”. Lo afferma il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervenuto a ‘Radio anch’io’. Nuove regole e criteri per l’accesso a piscine, ristoranti, spettacoli e palestre e non solo. Questa la decisione annunciata ieri dal governo, che per decreto ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) Sulobbligatorio dal prossimo 6 agosto, “alcuniaggi rendono difficile l’applicazione delle norme scelte. Chi? E come viene fatto applicare? Non possiamo dare ale al ristoratore l’onere di fare il, su questo lo Stato ci deve essere”. Lo afferma il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, intervenuto a ‘Radio anch’io’. Nuove regole e criteri per l’accesso a piscine, ristoranti, spettacoli e palestre e non solo. Questa la decisione annunciata ieri dal governo, che per decreto ...

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - pietroraffa : #Draghi:'Il Green pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche'. Da condivide… - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - piervane : RT @eterea_eterea: Magi (Presidente Ordine Medici): “Vaccinati contagiano come non vaccinati”, allora il Green Pass? - annamariabeatr6 : RT @gustinicchi: State Saldi ! Draghi ha firmato un DPCM per il Green Pass, non un decreto legge deliberato dalle Camere. Non è possibile… -