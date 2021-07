Furto aggravato in concorso e violenza privata: due arresti in poche ore (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – Sono stati gli agenti del commissariato Sant’Ippolito diretto da Roberto Cioppa durante un servizio mirato di vigilanza presso piazzale Spadolini finalizzato allo scoraggiamento di occupazioni abusive, ad arrestare un cittadino del Senegal di 46 anni per violenza privata. Durante lo svolgimento del servizio, i Poliziotti hanno notato una signora che stava effettuando una videochiamata e all’improvviso veniva raggiunta da un uomo che senza un particolare motivo la aggrediva verbalmente e fisicamente, scagliandosi contro di lei, tentando di strapparle il telefono di mano, in quanto secondo lui la donna lo stava riprendendo. Gli agenti immediatamente ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – Sono stati gli agenti del commissariato Sant’Ippolito diretto da Roberto Cioppa durante un servizio mirato di vigilanza presso piazzale Spadolini finalizzato allo scoraggiamento di occupazioni abusive, ad arrestare un cittadino del Senegal di 46 anni per. Durante lo svolgimento del servizio, i Poliziotti hanno notato una signora che stava effettuando una videochiamata e all’improvviso veniva raggiunta da un uomo che senza un particolare motivo la aggrediva verbalmente e fisicamente, scagliandosi contro di lei, tentando di strapparle il telefono di mano, in quanto secondo lui la donna lo stava riprendendo. Gli agenti immediatamente ...

Advertising

suchsteefat : Non sono vaccinato per il Covid, non mi vaccinerò e non farò vaccinare le mie figlie. Rispetto i vaccinati, ma chi… - scottwi51279391 : RT @_Carabinieri_: Furto aggravato: è l'accusa di cui dovranno rispondere 3 persone, sorprese dai #Carabinieri della Stazione Roma San Lore… - franconemarisa : RT @_Carabinieri_: Furto aggravato: è l'accusa di cui dovranno rispondere 3 persone, sorprese dai #Carabinieri della Stazione Roma San Lore… - GiornaleLORA : La Polizia di Stato arresta due persone per furto aggravato nella Stazione Centrale -