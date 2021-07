Firmato protocollo d’intesa Luiss e Ministero dell’Interno (Di venerdì 23 luglio 2021) Luiss e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno firmano un protocollo d’intesa E’ stato siglato oggi tra la Luiss e il Ministero dell’Interno un accordo per realizzare l’attività di alta formazione e ricerca e per attivare tirocini curriculari all’interno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il protocollo è stato Firmato dalla Vice Presidente della Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 luglio 2021)e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza delfirmano unE’ stato siglato oggi tra lae ilun accordo per realizzare l’attività di alta formazione e ricerca e per attivare tirocini curriculari all’interno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ilè statodalla Vice Presidente della

Advertising

UniLUISS : Luiss e il @Viminale insieme per il Protocollo d’Intesa firmato da @Giannilostorto, DG #Luiss, Paola Severino, VP L… - aghezzer : @lerribaldo @LAVTrieste verissimo, hanno firmato il protocollo ma hanno tranquillamente lasciato il Trentino da solo - ilSicilia : #Salute #cittàdidelia Delia: via al progetto “Città cardio protetta”, firmato il protocollo per il corso Primo Socc… - iuav : Firmato protocollo tra Università #Iuav di Venezia e Provincia di #Rimini su temi di #pianificazione territoriale e… - agoralazio : Regione Lazio. Sport: firmato il protocollo d’intesa “Coni e Regione Lazio, compagni di sport” -