Fino all'Ultimo Battito e Cuori su Rai1 a settembre, i "medical" con Marco Bocci e Matteo Martari

Fino all'Ultimo Battito e Cuori sono le novità che apriranno la nuova stagione televisiva di Rai1. Da una parte Marco Bocci dall'altra Matteo Martari e in mezzo il fil rouge del medical drama tra famiglie in crisi e ricerca. I palinsesti di Rai1 rivelano che Fino all'Ultimo Battito occuperà il prime time del giovedì a partire dal 23 settembre mentre Cuori debutterà il 19 e 20 settembre per poi fermarsi.

