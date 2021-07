Advertising

infoitinterno : Green pass, Fico chiede istruttoria a questori su utilizzo Camera - iconanews : Fico chiede istruttoria su uso Green Pass alla Camera - torochedorme : @ProfCampagna No quello che intendeva @borghi_claudio si chiama rispetto della privacy.Perché se Fico dice che non… - SteveTheRat : @GuidoCrosetto @FmMosca Tranquillo alla camera Fico ha già detto che nessuno ti chiede il green pass. ?? - deltavictor75 : Giachetti polverizza l'ex anti kastaaahh dei 5 niente fico: chiede di fare ai cittadini quello che ai parlamentari… -

Ultime Notizie dalla rete : Fico chiede

LaPresse

Il presidente della Camera Robertoha chiesto al Collegio dei Questori un'istruttoria rispetto all'utilizzo del Green Pass all'interno della Camera dei deputati, anche alla luce delle misure adottate ieri dal governo. . 23 luglio ...... è la risposta netta del presidente della Camera Roberto. Oggi il governo affronterà il nodo ... dice il segretario generale Fim Cisl Roberto Benaglia, cheinvece di riprendere il confronto ...Solo due giorni fa aveva detto di non trovarsi "molto vicino alla posizione di chi dice" che a Montecitorio, e in generale in Parlamento, "si entra solo con il Green pass". Ora però, all'indomani dell ...È quanto si legge in una nota di Montecitorio (LaPresse) – Il presidente della Camera Roberto Fico ha chiesto al Collegio dei Questori un’istruttoria rispetto all’utilizzo del Green Pass all’interno d ...