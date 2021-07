Dayane Mello col costume celeste | con le curve non si scherza!

(Di venerdì 23 luglio 2021)è tornata su Instagram con uno nuovo e poderoso scatto: ilmette in mostra le sue. Qui… non si scherza mica! E si continua con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Quest'ultimo, all'epoca, salì alla ribalta per la relazione con, la modella brasiliana che al 'Grande Fratello Vip' ha incantato il pubblico di Canale Cinque. A porre fine alla liaison ...La modellasi abbandona ai ricordi e il suo pensiero va al fratello scoparso. Ha comprato la sua casa in Brasile. Non è stato un anno facile per, la modella brasiliana protagonista ...Dayane Mello è tornata su Instagram con uno nuovo e poderoso scatto: il costume celeste mette in mostra le sue curve. Qui... non si scherza mica!Giulia Salemi Stefano Sala lite: Sala smette di seguire la Salemi e i fan si chiedono se ci sia lo zampino di Dayane Mello ...