Canottaggio | parla il 4 di coppia | “Campo di regata gestibile Filippo Mondelli è con noi”

(Di venerdì 23 luglio 2021) La prima giornata si è conclusa al Sea Forecast Waterway dove si sono tenute le prime batterie del, valide per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia è uscita dall’acqua con buoni riscontri, dando soprattutto uno sguardo al quattro disenior maschile, campione d’Europa in carica. Il quartetto formato da Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e da Giacomo Gentili è giunto secondo nella propria heat, preceduto di appena 3 centesimi dalla Polonia. Una prestazione che ha confermato la consistenza dell’equipaggio italiano, visto il tempo ottenuto e l’accesso in Finale. Tuttavia, a destare una certa impressione sono stati proprio i ...

Advertising

OA_Sport : #CANOTTAGGIO #Tokyo2020 Il quattro di coppia azzurro rivela le proprie sensazioni dopo le batterie odierne: il pens… - Daddomilaz99 : @Gianniprofondo @giolongoo Però la lazio è sempre lei, il fatto che voi non siate una polisportiva e siate solo cal… -

Ultime Notizie dalla rete : Canottaggio parla

Sport Fanpage

... ma secondo gli esperti il target del gruppone azzurrodi almeno 40 medaglie , che come ... 15 Beach Volley Carambula - Rossi/Usa; 26 Luglio : 00 - 3 Triathlon M; 2 - 4,20Semifinali; ...La cosiddetta globalizzazione nostradi chi è nato in Italia oppure giunto dopo aver vissuto ... Abbiamo pescato dall'Australia Kiri Tontodonati, donna delnata a Camberra, sposata ad ...La prima giornata si è conclusa al Sea Forecast Waterway dove si sono tenute le prime batterie del canottaggio, valide per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L'Italia è uscita dall'acqua con buoni riscontri, ...Per il quattro di coppia di canottaggio femminile scatta dunque la fase a ripescaggio, in programma domani notte ...