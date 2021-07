Calciomercato Inter, il Real torna all’assalto | Via per 80 milioni (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Inter deve tutelare i suoi big dall’assalto delle pretendenti: il Real Madrid torna forte su un titolare, ma i nerazzurri chiedono almeno 80 milioni per la cessione L’Inter può iniziare… L'articolo Calciomercato Inter, il Real torna all’assalto Via per 80 milioni è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 23 luglio 2021) L’deve tutelare i suoi big ddelle pretendenti: ilMadridforte su un titolare, ma i nerazzurri chiedono almeno 80per la cessione L’può iniziare… L'articolo, ilVia per 80è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - Inter : ?? | COMUNICATO Dalbert al Cagliari ?? - DiMarzio : Anche #Dalbert ha firmato, va in prestito al @CagliariCalcio dall’@Inter ??? #Calciomercato @SkySport - internewsit : Satriano via in prestito? Contatti tra l'Inter e un club di Serie B - Sky - - davidecurrenti : - #Bellerin è sempre la prima scelta a destra. - Alex Telles a sinistra, trattativa che può entrare nel vivo in que… -