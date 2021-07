Blitz della Finanza in un garage: trovati 170 chili di hashish (Di venerdì 23 luglio 2021) Bergamo. Blitz della Guardia di Finanza di Bergamo in un garage di un palazzo del quartiere della Malpensata dove sono stati rinvenuti ben 170 chili di hashish. L’irruzione in un box di via Ozanam 6, di proprietà di un 45enne rumeno che è stato arrestato e sarà ascoltato dal gip Maria Luisa Mazzola nella giornata di venerdì. L’intervento sarebbe stato deciso dopo un periodo di osservazione nel quale gli uomini della Guardia di Finanza avrebbero notato un sospetto andirivieni di auto in entrata e uscita dai garage. Un ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 luglio 2021) Bergamo.Guardia didi Bergamo in undi un palazzo del quartiereMalpensata dove sono stati rinvenuti ben 170di. L’irruzione in un box di via Ozanam 6, di proprietà di un 45enne rumeno che è stato arrestato e sarà ascoltato dal gip Maria Luisa Mazzola nella giornata di venerdì. L’intervento sarebbe stato deciso dopo un periodo di osservazione nel quale gli uominiGuardia diavrebbero notato un sospetto andirivieni di auto in entrata e uscita dai. Un ...

