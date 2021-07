Activision Blizzard nel mirino dei giocatori di World of Warcraft che organizzano un sit-in di protesta

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il Santuario di Oribos inofè attualmente pieno di, ma non è dovuto a un nuovo raid. Centinaia distanno partecipando a unain-game controdopo chela società è stata accusata di molestie sessuali e comportamenti tossici. Laè stata organizzata da Fence Macabre, una gilda GdR che gestisce storie neutrali rispetto alle fazioni sui server Wyrmrest Accord e Moon Guard. Inoltre, il gruppo sta conducendo una campagna di raccolta fondi per l'ente benefico Black Girls Code, un'organizzazione ...

alisander91 : Activision Blizzard nell’occhio del ciclone: accuse di molestie e tossicità - JuannettiLOL : Ma quindi devo farmi passare tutta la voglia che ho da una vita di recuperare Diablo 2? La battuta forse è triste,… - codnewsitalia : “Ci deve essere una seria responsabilità al vertice di Activision Blizzard. I leader del gruppo, come il presidente… - Marco_Bottazzi : - Marco_Bottazzi : Activision – Blizzard brutta situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Activision Blizzard

In questi ultimi giorni, leggendario publisher che ha dato i natali a serie come Call of Duty , Warcraft e Overwatch , è finito in un vortice di accuse e vere e proprie denunce che coinvolgono i suoi ...Ma su queste terreno, Hastings, dopo ver sfidato con successo Hollywood, dovrà vedersela con i colossi che si dividono una torta da 300 miliardi: EA Games, Nintendo, Ubisoft,e ...Activision Blizzard è al centro delle polemiche per una denuncia di molestie e per un reportage sullo sviluppo di Warcraft III Reforged.In seguito alle accuse mosse contro Activision, la casa di Destiny ha diffuso una lunga dichiarazione sulla delicata questione.