A Torino esplode la protesta | in migliaia in piazza contro il Green pass

(Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug —ladopo l’introduzione del decretoutilizzato come grimaldello per spingere milioni di italiani alla vaccinazione, limitando in modo drastico le loro libertà: ieri sera dopo il via libera del Consiglio dei ministri al decreto Covid circa 5mila persone si sono radunate inCastello pertele misure altamente restrittive contenute nel decreto. La, che ha il nome di No paura day, è stata organizzata da Marco Liccione, 31 anni, tramite tam tam social due giorni ...

Advertising

acaputo70 : A Torino esplode la protesta: in migliaia in piazza contro il #GreenpassObbligatorio - TorinoNews24 : Torino – Caos a Santa Giulia: all'una esplode la movida. Assembramenti e fuochi d'artificio “Questa è anarchia a sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino esplode

Di Askatasuna diin primis, ma anche da Napoli. Il Genoa Social Forum era l'interlocutore ... Un estintore(quello imbracciato da Giuliani, nda), se colpito da un proiettile,: e solo in ...Come una molla a lungo compressa, anche il jazz, soprattutto nelle locations all'aperto. Ed ... brillante chitarrista e cantante napoletana ormai residente a, accompagnata per l'...Marko Pjaca, a meno di sorprese, non resterà alla Juventus. Ora ci pensa il Torino, fiducioso di come il classe 1995 possa ancora esplodere, mostrando le qualità viste in terra croata Il giocatore cro ...ALTERNATIVA - Il Torino, però, per il reparto offensivo sta – come è noto da settimane – trattando Junior Messias del Crotone, che viene ritenuto interprete ideale per il 3-4-2-1, o 3-4-1-2, dell’alle ...