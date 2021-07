Voghera, in un video la vittima colpisce con un pugno l’assessore. L’uomo era già stato sottoposto a Tso, problemi psichici peggiorati col lockdown (Di giovedì 22 luglio 2021) Oggi è prevista la richiesta di convalida della Procura di Pavia dell'arresto di Adriatici, accusato di «eccesso colposo di legittima difesa» Leggi su lastampa (Di giovedì 22 luglio 2021) Oggi è prevista la richiesta di convalida della Procura di Pavia dell'arresto di Adriatici, accusato di «eccesso colposo di legittima difesa»

matteosalvinimi : #Voghera, nessun 'far-west': si fa strada l'ipotesi della legittima difesa. - borghi_claudio : Della storia di Voghera non so nulla perchè mi sto occupando di ben altro, però a chi da oggi riempie il web con il… - fattoquotidiano : A poche ore dall'arresto, Salvini interviene in difesa dell'assessore leghista ai domiciliari per aver sparato e uc… - more_worlds : RT @borghi_claudio: Della storia di Voghera non so nulla perchè mi sto occupando di ben altro, però a chi da oggi riempie il web con il sim… - add966 : RT @AngeloCiocca: Per @MentanaEnrico è certo che il caso di #Voghera non sia #legittimadifesa, però, allo stesso tempo, invoca #garantismo… -