Vaticano: parte progetto per la valutazione dei dipendenti (Di giovedì 22 luglio 2021) In Vaticano è partito un "progetto pilota" per la valutazione del personale e un'analisi globale del livello di "operatività, competenza e comportamento" dei dipendenti. L'iniziativa è della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Inè partito un "pilota" per ladel personale e un'analisi globale del livello di "operatività, competenza e comportamento" dei. L'iniziativa è della ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano parte Vaticano: parte progetto per la valutazione dei dipendenti In Vaticano è partito un "progetto pilota" per la valutazione del personale e un'analisi globale del ... La scala di valutazione - e anche di autovalutazione da parte dell'interessato - prevede per ogni ...

Vaticano: parte progetto per la valutazione dei dipendenti
In Vaticano è partito un "progetto pilota" per la valutazione del personale e un'analisi globale del livello di "operatività, competenza e comportamento" dei dipendenti.

