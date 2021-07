Vaccini, in Sicilia ‘Open days’ per gli over 12 fino al 27 luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Proseguiranno fino a martedì 27 luglio (compreso) gli “Open Days” organizzati dalla Regione Siciliana per promuovere ulteriormente la campagna vaccinale nell’Isola. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province Siciliane. Saranno somministrati i sieri Pfizer e Moderna. Lo comunica l’assessorato il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 22 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Proseguirannoa martedì 27(compreso) gli “Open Days” organizzati dalla Regionena per promue ulteriormente la campagna vaccinale nell’Isola. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle provincene. Saranno somministrati i sieri Pfizer e Moderna. Lo comunica l’assessorato il Mattino di- Notizie dalla

repubblica : Vaccini, Salvini: 'Non voglio mio figlio 18enne inseguito da una siringa'. E sul green pass: 'Multe? In Sicilia sba… - ilmattinodisici : #NewsSicilia #noindex Vaccini, in Sicilia ‘Open days’ per gli over 12 fino al 27 luglio - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Vaccini, in Sicilia ‘Open days’ per gli over 12 fino al 27 luglio - - messina_oggi : Vaccini, in Sicilia ‘Open days’ per gli over 12 fino al 27 luglioPALERMO (ITALPRESS) – Proseguiranno fino a martedì… - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #opendays Vaccini, in Sicilia Open Days per tutti fino al 27 luglio -