Ufficiale | Edoardo Oneto resta alla Fiorenzuola

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ècontinuerà ad essere un attaccante della. Lo annuncia il club emiliano con la seguente nota: “U.S.1922 comunica ufficialmente di aver sottoscritto l’accordo che la legherà alle pzioni sportive di, attaccante ligure classe 1996, per la stagione 2021/2022 di Serie C., arrivato anella stagione 2020/2021 conclusasi con la vittoria del campionato da parte della formazione di Mister Luca Tabbiani, ha totalizzato 34 presenze con 6 reti e 6 ...

Advertising

NewsTuttoC : UFFICIALE - Fiorenzuola, in attacco arriva Edoardo Oneto - psb_original : UFFICIALE - Edoardo Masciangelo è un nuovo calciatore del Benevento #SerieB - IlariaDAmato2 : @cristinascaram3 @ba_edoardo @lorenzo_rossi77 @cfabrissin @RobiVil @MinisteroSalute @istsupsan @Aifa_ufficiale Sicu… - basketinside360 : SERIE B UFFICIALE - Aurora Desio rinnova il capitano Edoardo Gallazzi - - TernanaNews : RT @TernanaNews: UFFICIALE - Edoardo Gorini è il nuovo allenatore del Cittadella - FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Edoardo

Adesso è. Anton Qafarena è un giocatore del Verona Volley. Oggi è infatti in programma la ... Non vestirà più la maglia gialloblù nemmeno il centraleCaneschi che la scorsa stagione ha ......da Technogym (azienda italiana leader mondiale nel fitness e nello sport e fornitore... Gli atleti protagonisti dell'installazione sono Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (canottaggio),...U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver sottoscritto l'accordo che la legherà alle prestazioni sportive di Edoardo Oneto, attaccante ligure classe 1996, per la ...Ha vinto ieri la Roma di José Mourinho nell’amichevole disputata contro la Triestina. Nella terza uscita stagionale, la prima lontana da Trigoria, è finita 1-0 grazie a un gol del baby Nicola Zalewski ...