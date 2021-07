Tornano i soldi americani e l'Oms riapre un occhio sul Wuhan Lab (Di giovedì 22 luglio 2021) “Un atto d’arroganza” che “ignora il buonsenso e sfida la scienza”. Con poche, secche e definitive parole la Cina ha rispedito al mittente – l’Organizzazione Mondiale della Sanità – senza tanti complimenti, la richiesta di una nuova indagine sull’origine del virus. Per ora, insomma, malgrado le notizie apparse nelle ultime ore - basate su fonti di intelligence – che parlano di un’intesa in corso di elaborazione tra Pechino e Washington per concordare una versione accettata e accettabile sulle origini del Sars Cov-2, la prospettiva di una ammissione, anche solo parziale, di responsabilità da parte del Dragone, appare ancora molto lontana. Forse siamo di fronte ad un nuovo “teatrino ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) “Un atto d’arroganza” che “ignora il buonsenso e sfida la scienza”. Con poche, secche e definitive parole la Cina ha rispedito al mittente – l’Organizzazione Mondiale della Sanità – senza tanti complimenti, la richiesta di una nuova indagine sull’origine del virus. Per ora, insomma, malgrado le notizie apparse nelle ultime ore - basate su fonti di intelligence – che parlano di un’intesa in corso di elaborazione tra Pechino e Washington per concordare una versione accettata e accettabile sulle origini del Sars Cov-2, la prospettiva di una ammissione, anche solo parziale, di responsabilità da parte del Dragone, appare ancora molto lontana. Forse siamo di fronte ad un nuovo “teatrino ...

