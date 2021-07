Tommaso Zorzi, una furia sui social “Io sono … “ (Di giovedì 22 luglio 2021) Tommaso Zorzi come tutti sappiamo, è un noto influencer che ha vinto l’edizione 2020/2021 del Grande Fratello vip. Già prima di entrare all’interno della casa più spiata d’Italia era sicuramente molto conosciuto ed anche molto amato, ma una volta finita questa esperienza televisiva la sua fama è aumentata a dismisura. Tommaso Zorzi, dopo il GF Vip 5 la sua fama ha raggiunto livelli straordinari Di lui sappiamo che all’interno del reality ha trovato una grande amicizia, ovvero quella con Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti. Sappiamo anche che una volta uscito dalla casa, ha avuto grandi proposte ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 22 luglio 2021)come tutti sappiamo, è un noto influencer che ha vinto l’edizione 2020/2021 del Grande Fratello vip. Già prima di entrare all’interno della casa più spiata d’Italia era sicuramente molto conosciuto ed anche molto amato, ma una volta finita questa esperienza televisiva la sua fama è aumentata a dismisura., dopo il GF Vip 5 la sua fama ha raggiunto livelli straordinari Di lui sappiamo che all’interno del reality ha trovato una grande amicizia, ovvero quella con Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti. Sappiamo anche che una volta uscito dalla casa, ha avuto grandi proposte ...

Advertising

fanpage : #TommasoZorzi contro Matteo Salvini: 'Mi fa pena' - TizianaMendolia : @tommaso_zorzi Ogni sera, quando rientro a casa, mi godo le tue storie. Una dietro l'altra. Colgo solo arguzia, sot… - elisicci : @peularis @Daniela_chuck Non è vero che arriva sempre da un lato però, dai, e infatti qui hanno riportato anche le… - Runawaygold : @Giu_ggiola Ma Tommaso Zorzi ha praticamente detto quello che dice FEDEZ.... Tutto apposto? - gjvemeyourheart : RT @annoiatoh24: SE SEGUITE TOMMASO ZORZI UNFOLLOWATEMI IMMEDIATAMENTE, QUESTO NON È UN SAFE PLACE PER I FAN DI QUESTO INDIVIDUO -