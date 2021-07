Sequestrata e stuprata in autostrada, la vittima: 'Ho avuto paura di morire' (Di giovedì 22 luglio 2021) Resta in carcere, a Poggioreale, l'uomo che tre notti fa ha sequestrato in un autogrill, picchiato e stuprato l'ex compagna. Il Gip di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la richiesta di ... Leggi su riminitoday (Di giovedì 22 luglio 2021) Resta in carcere, a Poggioreale, l'uomo che tre notti fa ha sequestrato in un autogrill, picchiato e stuprato l'ex compagna. Il Gip di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la richiesta di ...

Advertising

anteprima24 : ** Sequestrata in #Autogrill e stuprata lungo la A1: incubo per una 40enne campana ** - PasqualeMarro : Sequestrata e stuprata sull’autostrada A1: arrestato l’aguzzino - Etrurianews : TERNI - L ’ha sequestrata mentre il pullman sul quale viaggiava ha fatto sosta a Terni, in un autogrill. L’ha fatta… - corsarorosso : CasertaNews: Sequestrata in autogrill e stuprata in autostrada: arrestato l'ex compagno. - vitovito63 : RT @AnnaNinaB: Quando nel '73 Franca Rame fu sequestrata e stuprata da un gruppo di fascisti, venne 'punita' x la sua attività politica e d… -