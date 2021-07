Mannarino torna con il nuovo disco “V”, in uscita il 17 settembre (Di giovedì 22 luglio 2021) A due anni dal successo del concerto al Museo D'Orsay di Parigi, Mannarino fa il suo ritorno con un disco dal titolo "V" (Polydor/Universal Music Italia), che sarà disponibile da venerdì 17 settembre 2021 in versione cd e doppio vinile oltre che su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. Prodotto dallo stesso Mannarino, registrato tra New York, Los Angeles, Città del Messico, Rio De Janeiro, l`Amazzonia e l`Italia e il coinvolgimento - su alcuni brani - dei produttori internazionali Joey Waronker e Camilo Lara (Mexican Institute of Sound) oltre che di Tony Canto e Iacopo Brail Sinigaglia, l`album è un invito ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 luglio 2021) A due anni dal successo del concerto al Museo D'Orsay di Parigi,fa il suo ritorno con undal titolo "V" (Polydor/Universal Music Italia), che sarà disponibile da venerdì 172021 in versione cd e doppio vinile oltre che su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. Prodotto dallo stesso, registrato tra New York, Los Angeles, Città del Messico, Rio De Janeiro, l`Amazzonia e l`Italia e il coinvolgimento - su alcuni brani - dei produttori internazionali Joey Waronker e Camilo Lara (Mexican Institute of Sound) oltre che di Tony Canto e Iacopo Brail Sinigaglia, l`album è un invito ...

DiLulu10 : @Mannarino Torna presto … ho bisogno di buona musica .. in giro non c è niente di chè ?? - RADIOBRUNO1 : Mannarino torna con il nuovo album “V” #Mannarino #RadioBruno -