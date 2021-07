L’ondata di caldo aumenta l’utilizzo di carburante (Di giovedì 22 luglio 2021) Cosa c’entra il caldo con l’aumento di carburante? C’entra. L’ondata di caldo aumenta del 10% l’utilizzo di benzina. Come L’ondata di caldo può aumentare l’uso di carburante? La fonte sono gli esperti di LeaseLoco (una società di leasing auto). Gli automobilisti potrebbero vedere un consumo extra di carburante, per l’accensione dell’aria condizionata. Naturalmente questo accade Leggi su periodicodaily (Di giovedì 22 luglio 2021) Cosa c’entra ilcon l’aumento di? C’entra.didel 10%di benzina. Comedipuòre l’uso di? La fonte sono gli esperti di LeaseLoco (una società di leasing auto). Gli automobilisti potrebbero vedere un consumo extra di, per l’accensione dell’aria condizionata. Naturalmente questo accade

Advertising

NewSicilia : +++EMERGENZA CALDO IN #SICILIA+++ Clima rovente nel fine settimana, previste temperature al limite su tutta l'Isol… - mela_ciof : RT @FabioCiconte: Dopo la Germania e il Belgio, dopo l’ondata di caldo in Canada, ora è il turno dell #Cina, colpita da fortissime inondazi… - AFAntoAnt : RT @FabioCiconte: Dopo la Germania e il Belgio, dopo l’ondata di caldo in Canada, ora è il turno dell #Cina, colpita da fortissime inondazi… - Lucia05149332 : RT @FabioCiconte: Dopo la Germania e il Belgio, dopo l’ondata di caldo in Canada, ora è il turno dell #Cina, colpita da fortissime inondazi… - ValComm : RT @FabioCiconte: Dopo la Germania e il Belgio, dopo l’ondata di caldo in Canada, ora è il turno dell #Cina, colpita da fortissime inondazi… -