«Le concessioni dell'Avana placano gli animi dei dimostranti cubani» (Di giovedì 22 luglio 2021) La professoressa della Bocconi Antonella Mori, responsabile del Programma America latina all'Ispi, racconta come Cuba si trovi stretta fra crisi economica post-pandemia e boom dei social media. E spiega perché le aperture del presidente Miguel Diaz-Canel, sulla falsariga di Nicolás Maduro in Venezuela, potrebbero smorzare le proteste. «Le manifestazioni dell'11 luglio a Cuba hanno fatto notizia. Qualcuno già ha definito l'evento "11J", come se fosse uno spartiacque. Io preferisco aspettare a vedere cosa succede, prima di definirla una data storica». È cauta, la professoressa Antonella Mori. Oltre a insegnare Macroeconomia all'Università Bocconi, è la ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 luglio 2021) La professoressaa Bocconi Antonella Mori, responsabile del Programma America latina all'Ispi, racconta come Cuba si trovi stretta fra crisi economica post-pandemia e boom dei social media. E spiega perché le aperture del presidente Miguel Diaz-Canel, sulla falsariga di Nicolás Maduro in Venezuela, potrebbero smorzare le proteste. «Le manifestazioni'11 luglio a Cuba hanno fatto notizia. Qualcuno già ha definito l'evento "11J", come se fosse uno spartiacque. Io preferisco aspettare a vedere cosa succede, prima di definirla una data storica». È cauta, la professoressa Antonella Mori. Oltre a insegnare Macroeconomia all'Università Bocconi, è la ...

