Il retroscena | Petagna prima scelta Toro se parte Belotti Le ultime su Messias

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 22 luglio 2021) E cosa accadrebbe se fosse davvero divorzio trae il Torino? Ladel club granata è Andrea, malgrado le recenti dichiarazioni dell’attaccante che resterebbe volentieri a Napoli. Ci sono tracce del Torino suche risalgono addirittura allavera del 2020, ma a quei tempi non c’erano margini per una suanza. Adesso le cose possono cambiare, il direttore sportivo Vagnati è un estimatore difin dai tempi di Ferrara. Ennesimo aggiornamento su: il Torino resta in pole, non ci sono stati ...