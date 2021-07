Formazione obbligatoria di 25 ore per docenti in classi con alunni con disabilità: nessun esonero dal servizio. Decreto (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Ministero dell'istruzione pubblica il Decreto numero 188 del 21 giugno 2021 relativo alla Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità, che attua quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021. 10 milioni di euro sono infatti destinati alla Formazione del personale docente non specializzarto impegnato nelle classi con alunni con disabilità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Ministero dell'istruzione pubblica ilnumero 188 del 21 giugno 2021 relativo alladel personale docente ai fini dell’inclusione deglicon, che attua quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021. 10 milioni di euro sono infatti destinati alladel personale docente non specializzarto impegnato nelleconcon. L'articolo .

