Fognini | «Il ritiro di Berrettini? Meglio non commentare | sarei polemico Non mi ha neanche chiamato»

(Di giovedì 22 luglio 2021) Repubblica intervista Fabio. Si lamenta di non essere stato avvertito da Matteodel forfait ai Giochi Olimpici di Tokyo. Accusa il tennista compagno di doppio di non avergli fattouna telefonata. Non essendo possibile sostituire, persarà impossibile disputare il doppio. «Non voglio, altrimenti vado abbastanza sul. La sua piccola decisione di dare forfait si ripercuote anche su di me, perché non potrò giocare il doppio. Con lui qui le chance di vedere l’Italia sul podio, anche nel singolare, sarebbero state ...

A Repubblica: «Mi ha penalizzato: non potrò giocare il doppio. Per la maglia della nazionale mi sono sempre squarta…

... prima che il romano dichiarasse forfait: un forfait giunto fuori tempo massimo e che non ha consentito di trovare un sostituto, scaturendo anche ildi. In tal senso, il ligure sta ...... che ha annunciato il suoper un problema al ginocchio, sicuri assenti saranno anche Rafa ... Lorenzo Musetti e Fabio. Infine ci sono le stelle del nuoto, sport dove l'Italia punta a ...Tokyo 2020, Fabio Fognini a tuttotondo sui Giochi e sul forfait di Matteo Berrettini: i due non si sono ancora telefonati ...Il tennista ligure non vuole commentare il forfait del finalista di Wimbledon: "Anche Sinner ha fatto una scelta che non condivido. Io per la maglia ...