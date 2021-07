Esami di maturità 2022: già resa nota la data della prima prova scritta (Di giovedì 22 luglio 2021) Subito dopo gli Esami di maturità 2021, ecco che la nuova ordinanza del Ministero dell'istruzione pubblicata oggi, mercoledì 22 luglio, specifica quale sarà la data di inizio degli Esami di maturità 2022. Auspicando per il prossimo anno l'uscita definitiva dal tunnel della pandemia, grazie ad una efficace campagna vaccinale, e il ritorno alla consuete routine - senza dunque particolari misure restrittive anti-contagio da coronavirus - sarà il 22 giugno alle ore 8:30 il giorno di svolgimento della prima prova ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 22 luglio 2021) Subito dopo glidi2021, ecco che la nuova ordinanza del Ministero dell'istruzione pubblicata oggi, mercoledì 22 luglio, specifica quale sarà ladi inizio deglidi. Auspicando per il prossimo anno l'uscita definitiva dal tunnelpandemia, grazie ad una efficace campagna vaccinale, e il ritorno alla consuete routine - senza dunque particolari misure restrittive anti-contagio da coronavirus - sarà il 22 giugno alle ore 8:30 il giorno di svolgimento...

Advertising

rtl1025 : ?? Si terrà il 22 giugno 2022 dalle ore 8,30 la prima prova scritta per gli esami di #maturità. Lo stabilisce il ca… - Giovann00341278 : @Giulicat1512 @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15… - skuolanet : ??Il 22 giugno è la data scelta dal Ministero dell'Istruzione per l'avvio degli esami di Stato 2022 con la prima pro… - BiondaBipolare : RT @LuciTheWeirdCat: 'In DAD si studia persino di più!' Da studente che ha fatto la maturità in DAD, e ora sta finendo il primo anno di un… - franciisounds : RT @rtl1025: ?? Si terrà il 22 giugno 2022 dalle ore 8,30 la prima prova scritta per gli esami di #maturità. Lo stabilisce il calendario sc… -