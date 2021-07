Covid, in Lombardia zero accessi in terapia intensiva e 513 nuovi casi: 17 quelli di Bergamo (Di giovedì 22 luglio 2021) A fronte di 33.547 tamponi effettuati, sono 513 i nuovi positivi (1,5%). Stabili le terapie intensive (28). I dati di giovedì 22 luglio – i tamponi effettuati: 33.547, totale complessivo: 12.246.048; – i nuovi casi positivi: 513; – in terapia intensiva: 28 (=); – i ricoverati non in terapia intensiva: 135 (+3); – i decessi totale complessivo: 33.814 (+1). I nuovi casi per provincia Milano: 155 di cui 89 a Milano città; Bergamo: 17; Brescia: 42; Como: 35; Cremona: 44; Lecco: 12; Lodi: 14; Mantova: 42; Monza e Brianza: ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 luglio 2021) A fronte di 33.547 tamponi effettuati, sono 513 ipositivi (1,5%). Stabili le terapie intensive (28). I dati di giovedì 22 luglio – i tamponi effettuati: 33.547, totale complessivo: 12.246.048; – ipositivi: 513; – in: 28 (=); – i ricoverati non in: 135 (+3); – i decessi totale complessivo: 33.814 (+1). Iper provincia Milano: 155 di cui 89 a Milano città;: 17; Brescia: 42; Como: 35; Cremona: 44; Lecco: 12; Lodi: 14; Mantova: 42; Monza e Brianza: ...

