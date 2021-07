Consorzi tutela, Centinaio: Grazie a sinergia con Mise (Di giovedì 22 luglio 2021) Consorzi tutela, Centinaio (Mipaaf): Grazie a sinergia con Mise si torna a contrastare italian sounding – “Bene il nuovo regolamento sui contributi per la promozione all’estero dei Marchi collettivi e di certificazione che sana alcuni vulnus che avevo esaminato con i colleghi del Mise e su cui avevo chiesto di intervenire”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, commenta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello Sviluppo economico con cui è stata ampliata la platea dei ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 luglio 2021)(Mipaaf):consi torna a contrastare italian sounding – “Bene il nuovo regolamento sui contributi per la promozione all’estero dei Marchi collettivi e di certificazione che sana alcuni vulnus che avevo esaminato con i colleghi dele su cui avevo chiesto di intervenire”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco, commenta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello Sviluppo economico con cui è stata ampliata la platea dei ...

