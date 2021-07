Campania, nuova ordinanza di De Luca: più controlli per chi torna in aereo (Di giovedì 22 luglio 2021) La Regione Campania pubblica la nuova ordinanza firmata da Vincenzo De Luca: controlli più serrati per chi torna in aereo dall’estero. Il governatore campano annuncia misure più restrittive (via Screenshot)La Campania è pronta a rafforzare i controlli per evitare l’ulteriore diffusione della variante Delta. Infatti il presidente Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza che prevede controlli maggiori a tutti i cittadini che torneranno dalle vacanze in ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 22 luglio 2021) La Regionepubblica lafirmata da Vincenzo Depiù serrati per chiindall’estero. Il governatore campano annuncia misure più restrittive (via Screenshot)Laè pronta a rafforzare iper evitare l’ulteriore diffusione della variante Delta. Infatti il presidente Vincenzo Deha firmato unache prevedemaggiori a tutti i cittadini che torneranno dalle vacanze in ...

Advertising

aSalerno_it : #salerno Ritorni dall'estero in Campania, c'è la nuova ordinanza di De Luca - time_vision : #tirocini #garanziagiovani #campania: al via la nuova finestra per la richiesta di tirocini da parte delle #aziende… - ottochannel : #ParcodelGrassano, una perla naturalistica incastonata nella #ValleTelesina. Scopriamo i tesori del #Sannio nella n… - letiziamanzieri : RT @CiscoItalia: Treno sicuro: connettività #WiFi di nuova generazione a bordo treno, maggiore sicurezza per i passeggeri, collegamento tre… - YoussefFadili17 : ?? Nuova avventura per il baby terzino di scuola @usavellino1912_ Giovanni Zazzaro, che abbandona la #Campania e si… -