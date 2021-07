Apre The Grace Club, dj set ed eventi moda con chef Tommaso Arrigoni (Di giovedì 22 luglio 2021) Nuova location di intrattenimento a tutto tondo, Apre The Grace Club, uno di quei indirizzi da tenere a mente a Milano se si vuol stare aggiornati sui personaggi del momento, i migiori dj set e la musica elettronica mondiale, la cucina gourmand firmata da chef Tommaso Arrigoni, in un locale versatile e dallo stile cosmopolita. Sito in via Messina 38, all'interno dello spazio formato dalle iconiche torri bianche della B-Ticino e parte integrante dello skyline meneghino, il nuovo lounge Club è progettato per creare un'ambientazione sofisticata e contemporanea al pari degli ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 luglio 2021) Nuova location di intrattenimento a tutto tondo,The, uno di quei indirizzi da tenere a mente a Milano se si vuol stare aggiornati sui personaggi del momento, i migiori dj set e la musica elettronica mondiale, la cucina gourmand firmata da, in un locale versatile e dallo stile cosmopolita. Sito in via Messina 38, all'interno dello spazio formato dalle iconiche torri bianche della B-Ticino e parte integrante dello skyline meneghino, il nuovo loungeè progettato per creare un'ambientazione sofisticata e contemporanea al pari degli ...

