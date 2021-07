Voghera, Letta risponde a Salvini e detta la linea del Pd: «Adesso stop alle armi private» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo l’uccisione di un 39enne marocchino avvenuta a Voghera, in provincia di Pavia, per mano dell’assessore leghista Massimo Adriatici (indagato per eccesso di legittima difesa, si trova ora agli arresti domiciliari), arrivano le parole del segretario del Pd Enrico Letta. Dopo la difesa avanzata dal leader del Carroccio Matteo Salvini, la risposta del segretario del Partito democratico è stata affidata ai suoi profili social. «Oggi a Voghera un uomo è morto, per colpa di una pistola. È un giorno triste», scrive il leader dei dem dal suo account su Twitter. «Saranno inquirenti e autorità giudiziarie a decidere Nessuno si ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo l’uccisione di un 39enne marocchino avvenuta a, in provincia di Pavia, per mano dell’assessore leghista Massimo Adriatici (indagato per eccesso di legittima difesa, si trova ora agli arresti domiciliari), arrivano le parole del segretario del Pd Enrico. Dopo la difesa avanzata dal leader del Carroccio Matteo, la risposta del segretario del Partito democratico è stata affidata ai suoi profili social. «Oggi aun uomo è morto, per colpa di una pistola. È un giorno triste», scrive il leader dei dem dal suo account su Twitter. «Saranno inquirenti e autorità giudiziarie a decidere Nessuno si ...

