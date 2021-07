Ucciso un uomo in piazza a Voghera, a sparare l’assessore comunale alla sicurezza (Di mercoledì 21 luglio 2021) Massimo Adriatici, assessore alla sicurezza a Voghera, è accusato di aver Ucciso un cittadino marocchino di 39 anni in piazza Meardi nel comune in provincia di Pavia. I fatti sono avvenuti poco dopo le 22. Adriatici si trova agli arresti domiciliari. L’uomo Ucciso è morto all’ospedale dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola dopo una lite. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato in ambulanza il ferito al pronto soccorso. Inizialmente le condizioni dell’uomo non sembravano gravi, poi si sono aggravate sino al ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 luglio 2021) Massimo Adriatici, assessore, è accusato di averun cittadino marocchino di 39 anni inMeardi nel comune in provincia di Pavia. I fatti sono avvenuti poco dopo le 22. Adriatici si trova agli arresti domiciliari. L’è morto all’ospedale dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola dopo una lite. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato in ambulanza il ferito al pronto soccorso. Inizialmente le condizioni dell’non sembravano gravi, poi si sono aggravate sino al ...

ItaliaRai : #19luglio1992: #PaoloBorsellino viene ucciso dalla #mafia a Via D'Amelio. 'La paura è normale che ci sia, in ogni… - DelicateSamu : RT @ale_caiani: L'assessore che ha firmato questa ordinanza 'anti-movida' e 'contro il degrado' girava armato e ieri sera in piazza ha ucci… - robertalerici : RT @repubblica: ?? Uomo ucciso in piazza, arrestato assessore di Voghera - fededambri : RT @ale_caiani: L'assessore che ha firmato questa ordinanza 'anti-movida' e 'contro il degrado' girava armato e ieri sera in piazza ha ucci… - anonimo734 : @Corriere Correggo ancora: non vi è più traccia del fatto che un esponente della Lega ha ucciso un uomo marocchino.… -