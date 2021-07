Tokyo 2020, altri 8 positivi in Giappone: c’è anche un atleta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sale a 79 il numero dei casi Covid registrati dagli organizzatori di Tokyo 2020. Tra questi anche un atleta che però non soggiorna nel Villaggio Olimpico. Si tratta di Ondrej Perusic, il giocatore di beach volley ceco; anche l’allenatore Simon Nausch è risultato positivo al test. Stando a quanto riferito dagli organizzatori, un funzionario del Villaggio degli atleti è risultato positivo ed avrebbe avuto stretti contatti con altre 12 persone. Tokyo 2020 a rischio? Giovanni Malagò: “In Giappone controlli rigidi per preservare la salute di tutti” Solo ieri, ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sale a 79 il numero dei casi Covid registrati dagli organizzatori di. Tra questiunche però non soggiorna nel Villaggio Olimpico. Si tratta di Ondrej Perusic, il giocatore di beach volley ceco;l’allenatore Simon Nausch è risultato positivo al test. Stando a quanto riferito dagli organizzatori, un funzionario del Villaggio degli atleti è risultato positivo ed avrebbe avuto stretti contatti con altre 12 persone.a rischio? Giovanni Malagò: “Incontrolli rigidi per preservare la salute di tutti” Solo ieri, ...

