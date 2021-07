Temptation Island 2021, la fidanzata a letto col single e lui diventa una furia al villaggio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Temptation Island 2021, anche questa edizione sta per chiudere i battenti. Lunedì 26 e martedì 27 luglio sono in programma la quinta e sesta ultima puntata del viaggio nei sentimenti narrato da Filippo Bisiciglia. Tre le coppie rimaste in gioco, anche se le anticipazioni ufficiali rivelano che Federico, lasciato al confronto finale richiesto dalla fidanzata Floriana, ha chiesto un altro falò. Evidentemente per cercare di recuperare il rapporto con la fidanzata. Che, come abbiamo visto lunedì scorso, sembrava però decisissima a chiudere dopo aver visto l’atteggiamento di Federico al ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021), anche questa edizione sta per chiudere i battenti. Lunedì 26 e martedì 27 luglio sono in programma la quinta e sesta ultima puntata del viaggio nei sentimenti narrato da Filippo Bisiciglia. Tre le coppie rimaste in gioco, anche se le anticipazioni ufficiali rivelano che Federico, lasciato al confronto finale richiesto dallaFloriana, ha chiesto un altro falò. Evidentemente per cercare di recuperare il rapporto con la. Che, come abbiamo visto lunedì scorso, sembrava però decisissima a chiudere dopo aver visto l’atteggiamento di Federico al ...

Advertising

Novella_2000 : Floriana di #TemptationIsland senza trucco! I telespettatori sono concordi: “Molto più bella senza” (FOTO) - ramses09975976 : RT @Ilconservator: Come volevasi dimostrare, di giorno virologi di sera guardano Temptation Island - GossipItalia3 : Anticipazioni di Temptation Island, Manuela bacia il single Luciano e tradisce Stefano: le immagini… - mussomichele : RT @Ilconservator: Come volevasi dimostrare, di giorno virologi di sera guardano Temptation Island - LaRagione_eu : Il programma #TemptationIsland, trionfo della spettacolarizzazione dei sentimenti, non conosce crisi. Sbagliato inq… -