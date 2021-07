Taxi-Ncc, Uil Lazio: emanazione decreti non più rinviabile (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – “Il settore del trasporto pubblico non di linea è stato tra quelli maggiormente colpiti sotto l’aspetto economico dalla crisi pandemica e ancora stenta a riprendersi a causa delle persistenti misure di contenimento verso il coronavirus, dei ridotti flussi turistici e dello smart working, che limita gli spostamenti legati alle attività lavorative”. È quanto dichiara Maurizio Lago segretario generale Uil Trasporti Lazio. “Purtroppo- afferma Lago- oltre alle insufficienti misure governative finalizzate a rilanciare il settore, esiste ancora l’aggravante dell’annoso fenomeno dell’abusivismo, che continua a mettere in discussione la sopravvivenza di decine di migliaia di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – “Il settore del trasporto pubblico non di linea è stato tra quelli maggiormente colpiti sotto l’aspetto economico dalla crisi pandemica e ancora stenta a riprendersi a causa delle persistenti misure di contenimento verso il coronavirus, dei ridotti flussi turistici e dello smart working, che limita gli spostamenti legati alle attività lavorative”. È quanto dichiara Maurizio Lago segretario generale Uil Trasporti. “Purtroppo- afferma Lago- oltre alle insufficienti misure governative finalizzate a rilanciare il settore, esiste ancora l’aggravante dell’annoso fenomeno dell’abusivismo, che continua a mettere in discussione la sopravvivenza di decine di migliaia di ...

