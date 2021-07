Space Jam, il regista critica New Legends: "LeBron James non è all'altezza di Michael Jordan" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il regista del cult Space Jam, Joe Pytka, ha criticato New Legends evidenziando i punti deboli del progetto rispetto al film originale. Space Jam: New Legends è arrivato nelle sale americane e il regista del capitolo precedente, Joe Pytka, ha condiviso i suoi commenti all'atteso sequel, non particolarmente entusiastici. Il sito di TMZ ha infatti riportato le dichiarazioni del filmmaker che ha portato al successo il progetto con star Michael Jordan negli anni '90. Joe Pytka ha spiegato che ha visto il film, distribuito negli Stati Uniti ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ildel cultJam, Joe Pytka, hato Newevidenziando i punti deboli del progetto rispetto al film originale.Jam: Newè arrivato nelle sale americane e ildel capitolo precedente, Joe Pytka, ha condiviso i suoi commenti all'atteso sequel, non particolarmente entusiastici. Il sito di TMZ ha infatti riportato le dichiarazioni del filmmaker che ha portato al successo il progetto con starnegli anni '90. Joe Pytka ha spiegato che ha visto il film, distribuito negli Stati Uniti ...

Advertising

NetflixIT : Un po’ di film che ti fanno sentire al sicuro in cameretta, con il poster dei tuoi idoli appeso male al muro e la m… - statodelsud : Space Jam 2, Fedez tra i doppiatori italiani del film - Pino__Merola : Space Jam 2, Fedez tra i doppiatori italiani del film - YNX212 : RT @ceciznd: quindi...se vi sembrerà di sentire la mia voce in Space Jam: New Legends… ?? il 23 settembre esce al cinema in Italia, io ho d… - jackcardinali : Leggo di Myers e Zandalasini che hanno doppiato Space Jam 2…sempre più cagata sto film -