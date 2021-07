Roma, ragazza di 14 anni travolta e uccisa da un treno alla stazione di Salone (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una ragazza di 14 anni è stata travolta da un treno e uccisa alla stazione ferroviaria di Salone, a Roma. La giovane, di origine Roma, si trovava a pochi passi dal caompo nomadi. È successo martedì ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Unadi 14è statada unferroviaria di, a. La giovane, di origine, si trovava a pochi passi dal caompo nomadi. È successo martedì ...

